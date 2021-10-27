Ярославль, , 09:41 — REGNUM В Ярославской области увеличен минимальный уровень обязательной вакцинации от коронавируса с 60 до 80%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление главного санитарного врача региона Александра Звягина.

Вакцинация (с) Министерство здравоохранения Пензенской области

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, обязательная вакцинация была введена 13 июля 2021 года. Обязанность привить не менее 60% сотрудников была введена для органов власти, сфер торговли, услуг, образования, медицины, транспорта, ЖКХ и так далее.

Постановлением санитарного врача от 25 октября к ним добавились сотрудники промышленных предприятий, а также увеличен уровень минимальной вакцинации с 60% сотрудников до 80%.

Достичь этого уровня организациям и предприятиям необходимо до 03 декабря 2021 года.

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