Луганск, , 09:40 — REGNUM За последние 24 часа украинские силовики четыре раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 27 октября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дома после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в общей сложности по территории республики украинской стороной было выпущено 54 боеприпаса и при этом применялись артиллерийские орудия калибром 122 мм, гранатометы и стрелковое оружие.

При этом уточняется, что были обстреляны находящиеся под контролем ЛНР населенные пункты Золотое-5, Калиново и Хорошее.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что интенсивность артиллерийских обстрелов с позиций Вооружённых сил Украины усилилась.