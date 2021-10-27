Канберра, 27 октября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Тарифы Китая на импортные вина из Австралии будут изучены Всемирной торговой организацией (ВТО) на фоне продолжающихся трений между Канберрой и Пекином. Об этом 27 октября сообщил телеканал Nine News.

Phoenix500 Китай и Австралия

Как отмечают журналисты, организация согласилась начать проверку после встречи австралийских чиновников с представителями ВТО вечером 26 октября. Китай, традиционно крупнейший рынок для австралийских виноделов, установил в прошлом году 220-процентную пошлину на экспорт вин из Австралии.

В марте китайские официальные лица объявили, что тарифы будут применяться в течение пяти лет, что нанесло вред австралийским производителям. Канберра предпринимала попытки начать расследование по линии ВТО еще в прошлом месяце, но Пекин заблокировал требование. Тогда же Австралия пожаловалась на китайские тарифы в отношении импорта австралийского ячменя.

Теперь, по словам представителей ВТО, новый сторонний орган, состоящий из 15 стран, включая Новую Зеландию, Канаду и Великобританию, будет расследовать введенные Пекином тарифы на импорт вина из Австралии.