Хабаровск, , 09:53 — REGNUM В Хабаровске осужден 37-летний уроженец Чегдомына за убийство и грабеж, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Суд. Убийство Pixabay.com

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Установлено, что 12 июля 2020 года в районе стройки в Хабаровске, разнорабочий, из возникших неприязненных отношений к своему бригадиру на почве ссоры, нанес ему тупым твердым предметом удар в голову, причинив открытую черепно-мозговую травму.

После этого фигурант похитил у потерпевшего 40 тыс. рублей.

49-лений бригадир от полученной травмы скончался в больнице.

«В суде подсудимый, высказал позицию о частичном признании вины в части причинения вреда здоровью потерпевшему, факт хищения денег не признал. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арсеньеве завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины — его обвиняют в убийстве, краже, уничтожении и повреждении чужого имущества.