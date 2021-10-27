Мельбурн, Австралия, , 09:45 — REGNUM 27 октября стало известно о несчастном случае в ресторане Taco Bill, расположенном в Мельбурне (штат Виктория, юго-восток Австралии), в результате которого на рабочем месте погиб электрик, менявший лампочку. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Лампочка Pixabay.com

40-летний электрик устанавливал лампочку в мексиканском ресторане вечером 26 октября, когда его ударило током.

Отмечается, что несчастным случаем уже заинтересовались надзорные службы, поскольку инцидент, связанный с заменой обычной лампочки со смертельным исходом, не мог произойти при следовании правилам безопасности.

Как отмечают журналисты Nine News, всего в этом году на своем рабочем месте в Австралии погибли уже 46 электриков.