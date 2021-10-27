Оренбург, , 09:38 — REGNUM В Оренбургской области адвокаты двух фигуранток громкого уголовного дела о торговле смертельным алкоголем попыталась оспорить меру пресечения для своих подзащитных. Но безуспешно. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

За решеткой diegoattorney

Смягчить меру пресечения не удалось. Суд апелляционной инстанции оставил без изменения постановление Адамовского районного суда и постановление Домбаровского районного суда, а апелляционные жалобы защитников — без удовлетворения. Подозреваемые женщины останутся под стражей до декабря 2021 года.

Напомним, ранее меру пресечения также безуспешно обжаловали двое мужчин из Орска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в регионе произошло массовое отравление людей суррогатными алкогольными напитками. В их состав входил ядовитый спирт. Скончались 35 человек. В рамках уловного дела по факту массового отравления задержано 15 человек. Большинство из них арестовано.

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