Канберра, , 09:40 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 26 октября обнародовал долгожданный план по достижению нулевых выбросов CO2 к 2050 году в преддверии конференции по климату в Глазго. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Выбросы Ecocollaps

Выступая на пресс-конференции, Моррисон отметил, что правительство «осознает важность проблем», с которыми сталкивается мир, и этот план «главным образом» защищает не только окружающую среду, но и привычный образ жизни австралийцев.

Премьер-министр страны также пообещал, что план будет сосредоточен на внедрении «технологий, а не на введении налогов».

Цели плана включают снижение затрат на получение водорода, «сверхдешевую» солнечную энергию и долговременное хранение энергии, частично финансируемое за счет инвестиций федерального правительства в размере 20 миллиардов австралийских долларов ($15 млрд).

Для создания соответствующей инфраструктуры будут задействованы 90 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель.