Москва, 27 октября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, назначенная послом России в Кабо-Верде, пообещала никогда не забывать о тех, кто превратил некогда цветущую Украину в руины. Так она прокомментировала угрозы из Киева в свой адрес, сообщает 27 октября РИА Новости.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве никогда не забудут Поклонскую и не оставят её в покое. Спикер МИД Украины Олег Николенко заявлял о возможной «экстрадиции» Поклонской из Кабо-Верде.

Поклонская подчеркнула, что тоже никогда не забудет тех, кто угрожает ей.

«А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину», — сказала она.

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