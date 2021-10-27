Карачевский район, Брянская область, , 09:40 — REGNUM Крупную партию растительного наркотика изъяли полицейские у 43-летнего жителя Карачевского района Брянской области. В вагоне-бытовке он хранил 16 кг запрещённого вещества, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

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По версии следствия, мужчина изготовил наркотик для дальнейшего сбыта на территории области. Экспертиза установила, что у подозреваемого изъяли 16,3 кг наркотиков растительного происхождения. Ранее мужчину уже задерживали за хранение запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело. До суда задержанный будет находиться под стражей.