Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM Законодательное собрание Петербурга на своем пленарном заседании 27 октября большинством голосов поддержало предложенную губернатором кандидатуру Анатолия Повелия на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга по городскому хозяйству, жилищной политике и ЖКХ. Таким образом, получив согласование от городского парламента, Александр Беглов теперь может назначить Повелия одним из своих заместителей.

Анатолий Повелий Spb.er.ru

В поддержку кандидатуры Повелия проголосовали 41 депутатов Законодательного собрания. Против высказался один депутат, еще один воздержался, передает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время Повелий занимает пост главы администрации Колпинского района. В Смольном он займет должность, которую в сентябре 2021 года покинул Николай Бондаренко, избранный депутатом, а затем вице-спикером Заксобрания VII созыва.

Представляя кандидатуру Повелия, губернатор Александр Беглов заявил, что кандидат обладает большим опытом работы в муниципальной и государственной власти Санкт-Петербурга, способен решать сложные задачи на уровне города. Особенно отметил Беглов успехи Повелия в должности главы администрации Колпинского района, где за последние годы произошло качественное улучшение городской среды.

В сферу ответственности вице-губернатора войдет решение вопросов городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, проведения государственной политики и осуществления государственного управления на территориях районов Санкт‑Петербурга, регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов, регионального государственного контроля в области благоустройства в Санкт‑Петербурге.

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Анатолий Повелий родился 19 марта 1964 года в поселке Дунаевцы Хмельницкой области Украинской ССР в семье офицера. В 1985 году окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище противовоздушной обороны имени Ю.В. Андропова. С августа 1981 по февраль 1992 года проходил службу в Вооруженных силах РФ, ушел в отставку в звании майора.

Годы службы Повелия связаны с воинской частью ПВО под Зеленогорском. Это Курортный район Санкт-Петербургу, который в прошлом в течение нескольких лет возглавлял Александр Беглов.

С 1992 по 1999 годы Анатолий Повелий занимал руководящие должности в коммерческих структурах. С 1999 года четырежды избирался депутатом муниципального совета города Зеленогорска, председателем муниципального совета Зеленогорска. В 2005 году закончил Северо-Западную академию государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление».

С 2009 года — глава муниципального образования, председатель муниципального совета Зеленогорска. С мая 2013 года занимал пост первого заместителя главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга. С декабря 2014 года — глава администрации Колпинского района Санкт-Петербурга.

Награжден медалями «За отличие в воинской службе II степени», двумя серебряными медалями Святого Первоверховного Апостола Петра в благословение за усердные труды во славу Святой Церкви, юбилейной медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР», медалью Министерства обороны РФ «200 лет Министерству обороны». Женат, двое детей.

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