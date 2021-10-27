Токио, , 09:32 — REGNUM В Японии в возрасте 96 лет ушел из жизни один из наиболее активных членов Японской ассоциации пострадавших от атомных и водородных бомб Сунао Цубои, который в 1945 году пережил американскую атомную бомбардировку Хиросимы. Об этом 27 октября сообщает агентство Kyodo.

Взрыв атомной бомбы над Хиросимой

При этом в 1945 году в момент, когда США сбросили на Хиросиму атомную бомбу, Цубои был студентом Хиросимского университета и находился на расстоянии 1,2 км от эпицентра взрыва. У него были обширные ожоги по всему телу, и он пребывал в состоянии без сознания в госпитале в течение около 40 дней.

Затем у Цубои развилась апластическая анемия и он в течение жизни много раз был госпитализирован, ему два раза ставили онкологические диагнозы, а на протяжении последних лет он вынужден был каждые две недели осуществлять внутривенные переливания крови. Также до 1986 года он работал преподавателем математики в разных образовательных учреждениях Японии.

Кроме того, еще в молодости Цубои являлся активным членом Профсоюза учителей и по окончании карьеры преподавателя стал постоянным членом антиядерных и антивоенных движений и регулярно участвовал в митингах и демонстрациях. В 2016 году встретился с 44-м президентом США Бараком Обамой в Хиросиме, первым из американских лидеров посетившим город, который пострадал от американской атомной бомбардировки.

Напомним, США произвели атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, в самом конце Второй мировой войны. Это единственное в истории применение ядерного оружия, за которое США не признают свою моральную ответственность и оправдывают его «военной необходимостью».