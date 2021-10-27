Глава Адыгеи представил пять приоритетных проектов развития региона

Майкоп, 27 октября 2021, 09:31 — REGNUM Пять приоритетных проектов развития Республики Адыгея представил глава региона Мурат Кумпилов на совещании по вопросам социально-экономического развития субъектов Южного федерального округа, которое 26 октября провёл заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.
Марат Хуснуллин, открывая совещание, подчеркнул, что результатом совместной работы должен стать рост валового регионального продукта, доходов населения, объёма внебюджетных инвестиций и числа занятых граждан в субъектах округа.
На совещании о работе по данным инвестпроектов информацию предоставили ответственные министерства и ведомства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подтвердил актуальность и значимость заявленных проектов для дальнейшего социально-экономического развития республики. По итогам совещания все представленные проекты от Республики Адыгея получили поддержку.
На совещании был, в частности, представлен проект по созданию всесезонного горного экокурорта «Лагонаки». В рамках проекта планируется построить гостиницы для проживания не менее 5000 человек в сутки, пункты питания и объекты жизнеобеспечения, более 36 км трасс, 13 современных канатных дорог, сноу-парк, трассу для беговых лыж. Реализация проекта даст региону более двух тысяч новых рабочих мест. Также в регионе запланировано создание промышленной зоны на территории Тахтамукайского района. Его реализация позволит к 2030 году привлечь около 10 млрд рублей инвестиций, регион получит более двух тысяч новых рабочих мест. Кроме того, в числе приоритетных проектов для Адыгеи — продолжение в Майкопском районе молочно-товарного комплекса по производству и переработке козьего молока, строительство инженерной и социальной инфраструктуры для комплексной застройки территории за микрорайоном Михайлова в Майкопе, строительство обеспечивающей инфраструктуры для многофункционального туристско-рекреационного парка «Даховская поляна».
На совещании Марат Хуснуллин дал ряд поручений профильным министерствам по развитию транспортной сети Юга России, вводу жилья, поставил задачу проинвентаризировать все разработанные в субъектах округа инвестпроекты.