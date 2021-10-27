Майкоп, 27 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Пять приоритетных проектов развития Республики Адыгея представил глава региона Мурат Кумпилов на совещании по вопросам социально-экономического развития субъектов Южного федерального округа, которое 26 октября провёл заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Фото Алексея Гусева Глава Адыгеи представил пять приоритетных проектов развития региона

Марат Хуснуллин, открывая совещание, подчеркнул, что результатом совместной работы должен стать рост валового регионального продукта, доходов населения, объёма внебюджетных инвестиций и числа занятых граждан в субъектах округа.

«От Адыгеи заявлено пять проектов, в том числе три — с использованием инфраструктурного бюджетного кредита, одобренных нами ранее, и два новых проекта. Это строительство всесезонного горного экокурорта «Лагонаки» и строительство молочно-товарного комплекса на 3000 голов дойного стада», — отметил Марат Хуснуллин.

На совещании о работе по данным инвестпроектов информацию предоставили ответственные министерства и ведомства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подтвердил актуальность и значимость заявленных проектов для дальнейшего социально-экономического развития республики. По итогам совещания все представленные проекты от Республики Адыгея получили поддержку.

На совещании был, в частности, представлен проект по созданию всесезонного горного экокурорта «Лагонаки». В рамках проекта планируется построить гостиницы для проживания не менее 5000 человек в сутки, пункты питания и объекты жизнеобеспечения, более 36 км трасс, 13 современных канатных дорог, сноу-парк, трассу для беговых лыж. Реализация проекта даст региону более двух тысяч новых рабочих мест. Также в регионе запланировано создание промышленной зоны на территории Тахтамукайского района. Его реализация позволит к 2030 году привлечь около 10 млрд рублей инвестиций, регион получит более двух тысяч новых рабочих мест. Кроме того, в числе приоритетных проектов для Адыгеи — продолжение в Майкопском районе молочно-товарного комплекса по производству и переработке козьего молока, строительство инженерной и социальной инфраструктуры для комплексной застройки территории за микрорайоном Михайлова в Майкопе, строительство обеспечивающей инфраструктуры для многофункционального туристско-рекреационного парка «Даховская поляна».

На совещании Марат Хуснуллин дал ряд поручений профильным министерствам по развитию транспортной сети Юга России, вводу жилья, поставил задачу проинвентаризировать все разработанные в субъектах округа инвестпроекты.

«Содействие федерального центра существенно ускорит реализацию заявленных нами масштабных инвестиционных проектов, позволит оперативно снимать возникающие вопросы. В свою очередь строительство объектов инфраструктуры, создание новых рабочих мест станет серьёзным импульсом для развития территорий и повышения качества жизни людей», — прокомментировал итоги совещания Мурат Кумпилов.