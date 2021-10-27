Москва, , 09:30 — REGNUM Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на первый этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла. Об этом 26 октября сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Сборная России по хоккею Alexey Chernyadyev

В состав сборной включены вратари Ярослав Аскаров (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Владимир Галкин («Автомобилист»).

В линии защиты сыграют Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (СКА), Александр Никишин, Егор Савиков («Спартак»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Сергей Телегин («Трактор»), Никита Новиков («Динамо» М), Семён Чистяков («Авангард»), Владимир Грудинин (ЦСКА).

В нападении будут выступать Никита Чибриков, Фёдор Свечков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков (СКА), Артём Галимов, Дмитрий Воронков, Илья Сафонов («Ак Барс»), Дмитрий Рашевский, Иван Дидковский («Динамо» М), Данил Башкиров («Салават Юлаев»), Илья Федотов («Торпедо»), Никита Тертышный («Трактор»), Павел Тютнев («Локомотив»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Василий Пономарев («Спартак»).

Напомним, главным тренером сборной России по хоккею является Олег Браташ.

Кубок Карьяла пройдёт в Финляндии с 11 по 14 ноября.