Москва, 27 октября 2021, 09:29 — REGNUM В Москве префектуры и районные управы уведомляют владельцев алкогольных магазинов о необходимости приостановить работу во время режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом 27 октября сообщают «Ведомости» со ссылкой на владельцев и руководителей нескольких сетей винотек.

Вино
Вино

Отмечается, что власти ссылаются на положение указа мэра столицы, которое обязывает магазины приостановить работу, если их ассортимент продуктов или товаров первой необходимости составляет меньше 30%.

Сотрудник одной из компаний сообщил, что крупные сети алкомаркетов продают достаточно продуктов питания, и им не приходят требования о закрытии.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин установил в городе нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно. Во время их действия приостанавливают работу многие предприятия, в том числе торговые. При этом продолжиться реализация продуктов питания и лекарственных препаратов, а также товаров первой необходимости.

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