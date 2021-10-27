Москва, 27 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Москве префектуры и районные управы уведомляют владельцев алкогольных магазинов о необходимости приостановить работу во время режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом 27 октября сообщают «Ведомости» со ссылкой на владельцев и руководителей нескольких сетей винотек.

Вино

Отмечается, что власти ссылаются на положение указа мэра столицы, которое обязывает магазины приостановить работу, если их ассортимент продуктов или товаров первой необходимости составляет меньше 30%.

Сотрудник одной из компаний сообщил, что крупные сети алкомаркетов продают достаточно продуктов питания, и им не приходят требования о закрытии.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин установил в городе нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно. Во время их действия приостанавливают работу многие предприятия, в том числе торговые. При этом продолжиться реализация продуктов питания и лекарственных препаратов, а также товаров первой необходимости.

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