Ярославль, , 09:28 — REGNUM В Ярославской области ввели обязательную вакцинацию на промышленных предприятиях. Постановление об этом издал главный санитарный врач Ярославской области Александр Звягин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рабочий

Звягин внёс изменения в ранее опубликованное постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий работников. Если ранее привиться должны были работники учреждений медицины, образования, сферы услуг, органов власти, то теперь к ним добавились и «работающие на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях (предприятиях), осуществляющих деятельность в сфере промышленности».

Такие меры вызваны ростом заболеваемости COVID-19. Причём особенный рост наблюдается среди работающих на заводах и фабриках.

«В октябре 2021 года удельный вес работающего населения в структуре заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) составил 61,1%. Тенденция к росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди работников промышленных предприятий подтверждается регистраций случаев заболеваний в организациях (предприятиях), осуществляющих деятельность в сфере промышленности, — говорится в тексте постановления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обязательная вакцинация на ряде предприятий по сути началась. Раньше главный санитарный врач региона издавал конкретные постановления по каждому крупному предприятию, на основании которого руководство требовало от сотрудников сделать прививку. Теперь это касается все промышленных предприятий.

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