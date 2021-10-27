Сидней, Австралия, , 09:36 — REGNUM Полиция Сиднея арестовала мужчину после крушения поезда к югу от города на прошлой неделе. В результате столкновения поезда с брошенным на железнодорожных путях фургоном тогда пострадали четыре человека. Об этом 27 октября сообщил телеканал Nine News.

Сход с рельсов Sebastian Terfloth

Ожидается, что в ближайшее время 47-летнему мужчине будут предъявлены обвинения. Как оказалось, транспортное средство ему не принадлежало, поскольку было украдено ранее.

По оценке спасателей, работавших на месте схождения поезда с рельсов в результате аварии, отсутствие погибших в результате инцидента является чудом.

Напомним, 20 октября в 04:00 часа утра по местному времени головной вагон поезда «Тангара» в результате аварии оторвался, перевернулся на бок и полностью соскользнул с путей.