Канберра, , 09:32 — REGNUM За последние сутки в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) выявили 304 новых случая заражения коронавирусом и три случая смерти от COVID-19. Выступая на пресс-конференции в Сиднее, премьер-министр штата Доминик Перротте заявил, что рост числа зараженных является обычным явлением, поскольку в штате снимаются антикоронавирусные ограничения. Об этом 27 октября сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

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Перротте также отметил, что показатели вакцинации в муниципалитетах штатах сейчас более внушительные, чем они были две недели назад.

«Дело не в том, что показатели вакцинации в регионах Нового Южного Уэльса не были хорошими, просто уровень вакцинации в Сиднее тогда зашкаливал», — заявил премьер-министр штата, объясняя свое решение о переносе даты открытия внутренних границ в штате.

Общаясь с прессой, Перротте также предупредил, что в ближайшее время стоит ожидать не только увеличение случаев коронавируса, но и числа госпитализаций.

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