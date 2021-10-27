Баку, , 09:26 — REGNUM В Азербайджане медики в течение суток 26 октября выявили 2266 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 13 552 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 520 068 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 486 426 человек, в том числе 1194 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 26 703 носителя коронавируса.

Всего в стране скончались 6939 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 24 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1477 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 9183 тестов. Выздоровевшими медики признали 628 человек. Скончался 21 пациент с диагнозом COVID-19.