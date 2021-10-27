Сидней, Австралия, , 09:26 — REGNUM После того, как в Сиднее в течение долгих и изнурительных недель длился локдаун в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, Бюро статистики и исследований преступности подсчитало количество случаев нарушения карантина в городе и на территории всего штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) и опубликовало соответствующие данные 27 октября. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Так, за отчетный период имело место 36 597 нарушений распоряжений органов общественного здравоохранения. 74% из них были совершены мужчинами и 24% — женщинами.

Согласно отчету ведомства, молодые люди были бесспорно наиболее злостными нарушителями локдауна в самые мрачные месяцы карантина в Новом Южном Уэльсе. 61% правонарушителей составили мужчины и женщины в возрасте от 18 до 39 лет. На лиц старше 50 лет приходится только 13% нарушений.

Почти половина всех нарушений была совершена людьми, ранее совершившими уголовное преступление за последние пять лет.