Белгород, 27 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Капитальный ремонт 10 детских садов и 10 школ начнётся в 2022 году в Белгороде. На время работ учреждения образования передадут в госсобственность, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Ремонт

В программу капитального обновления включили школы и сады, с просьбами о ремонте которых не раз обращались сами жители. По словам первого заместителя главы администрации Белгорода Антона Иванова, горсовет перевёл муниципальное имущество в госсобственность области, чтобы оперативнее приступить к разработке проектно-сметной документации. На ремонт учреждений образования закладывается четыре миллиарда рублей из бюджета региона.

Работы запланированы с 1 июня 2022 года по 1 сентября 2023. Учеников школ и учителей перераспределят в близлежащие учебные заведения. Дошкольникам предложат места в частных детских садах, оплата за которые будет такой, как в муниципальных учреждениях, а разницу индивидуальным предпринимателям возместят из городского бюджета.