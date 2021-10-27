Канберра, 27 октября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. У жителей Австралии, подающих собственную налоговую декларацию, есть всего пять дней на то, чтобы предоставить сведения о своих доходах в Налоговое управление. В противном случае они рискуют получить штраф на общую сумму более 1 100 австралийский долларов ($827). Об этом 27 октября сообщил телеканал Nine News.

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Как правило, крайний срок подачи налоговой декларации 31 октября каждого года. Однако поскольку в 2021 году 31 октября выпадает на воскресенье, последний день для подачи декларации переносится на следующий понедельник, то есть 1 ноября 2021 г.

Такие сроки применяются только в том случае, если от человека требуется подать налоговую декларацию, и он решает подать ее самостоятельно, не прибегая к услугам зарегистрированной налоговой фирмы, специализирующейся на предоставлении данных услуг.

Непредставление налоговой декларации влечет наложение штрафа в размере одной штрафной единицы (или 222 доллара) за каждые 28 дней. Максимальный размер штрафа составляет пять штрафных единиц или 1 110 долларов.