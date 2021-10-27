Москва, 27 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Москве отремонтируют памятник советскому военачальнику, маршалу бронетанковых войск, Герою Советского Союза Павлу Рыбалко. Об этом сообщается 27 октября на портале мэра столицы.

Командующий 3-й ТА П. С. Рыбалко. Зима 1942—1943 годов

Ремонтные работы начнутся в 2022 году. Планируется Привести в порядок все элементы памятника: расчистить поверхности монумента, устранять сколы, царапины и трещины, восполнить недостающие детали.

Памятник маршалу Павлу Рыбалко находится в районе Щукино — напротив дома 1 на улице Маршала Рыбалко. Монумент был установлен 4 сентября 1997 года к 850-летию Москвы. Он выполнен в виде стены, имеющей Т-образную форму.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Москве отремонтируют монумент маршалу СССР Сергею Бирюзову.

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