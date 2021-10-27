Канберра, , 09:29 — REGNUM Тысячи жителей Австралии пострадали от отмены морских круизов, запланированных на следующий год, на фоне продолжающейся неопределенности относительно того, когда судам снова разрешат отплыть с территории страны в условиях непрекращающейся пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 27 октября сообщил телеканал Nine News.

В круиз (сс) pasja1000

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Такие компании, как Princess и P&O, уже объявили об отмене круизов на 2022 год. Это означает, что работы индустрии, приносящей 5 миллиардов австралийских долларов ($3,76 млрд), будет приостановлена как минимум на два года.

Судам запрещен выход в австралийские воды до 17 декабря, но федеральное правительство еще не сообщило, будет ли данные запрет продлен.

Представители федерального правительства Австралии также сообщили телеканалу 9News, что в настоящее время нет «никаких причин», по которым власти не смогут разрешить проведение морских круизов следующим летом, как только 80% жителей страны будут считаться полностью вакцинированными от COVID-19.

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