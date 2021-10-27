Якутск, , 09:37 — REGNUM Жители Якутска будут получать защитные маски для проезда в общественном транспорте. В городских автобусах усилены санитарно-эпидемиологические меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 октября в оперативном штабе региона.

Автобус Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, каждый день водители на конечных остановках проводят влажную уборку с применением хлора и обработку дезинфицирующими средствами всего салона автобуса. Особое внимание уделяется на участки, которые подвергаются непосредственному контакту — поручни, спинки сидений. В конце смены автобус обязательно моется снаружи и внутри и после этого снова дезинфицируется», — отметил заместитель директора МУП «ЯПАК» Александр Протопопов.

Чистку воздуха озонатором в автобусах будут проводить один раз в два дня. Маски будут получать только те пассажиры, у которых их нет. Проверять, как соблюдаются эти меры, будут мэрия и администрации городских управ. Если будут обнаружены нарушения, наказание за них будет назначать суд.

Как сообщало ИА REGNUM, требование входа по QR-кодам в рестораны, кафе, спортобъекты и учреждения культуры Якутии продолжит действовать после того, как окончится нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября, заявил глава региона Айсен Николаев.

На время нерабочей недели будут закрыты спортивные организации. В торговых центрах будут работать только аптеки, продуктовые магазины, магазины с товарами первой необходимости, рестораны и кафе по системе QR-кодов.