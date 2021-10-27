Калуга, 27 октября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Реализацию совместных проектов по разработке и производству высокотехнологичной гражданской продукции и продукции двойного назначения предусматривает соглашение о сотрудничестве, подписанное 26 октября между правительством Калужской области и акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru Документ подписали губернатор области Владислав Шапша и заместитель генерального директора «Алмаз-Антей» Александр Ведров

Документ подписали губернатор Калужской области Владислав Шапша и заместитель генерального директора акционерного общества «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Александр Ведров. В рамках мероприятия калужский губернатор отметил перспективность взаимодействия региона с концерном ВКО «Алмаз — Антей», подчеркнув, что область имеет давние традиции развития предприятий оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время они выпускают и гражданскую продукцию, стремясь расширять её спектр и конкурентоспособность.

«Мы обсуждали различные формы взаимодействия — и прямые инвестиции, и включение калужских предприятий в структуру кооперации концерна, и развитие компаний, причём, любой формы собственности. И мы знаем о тех экономических и налоговых льготах, которые разработаны в Калужской области», — отметил Александр Ведров.

Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» стал первым крупным холдингом, созданным в 2002 году в рамках федеральной целевой программы «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса». В настоящее время в его состав входят более 60 предприятий и научно-производственных объединений из 18 регионов страны, которые занимаются разработкой и производством зенитных ракетных комплексов, основных типов средств радиолокационной разведки и автоматизированных систем управления. Деятельность АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» в рамках диверсификации производства также ориентирована на разработку и производство продукции двойного и гражданского назначения. В том числе, радиолокационных комплексов и средств автоматизации для управления воздушным движением гражданской авиации, телекоммуникационного и транспортного оборудования, медицинской техники, приборов и оборудования для ЖКХ.