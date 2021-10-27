Вологда, 27 октября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Следственные органы СКР по Вологодской области предъявили обвинение 40-летней Ульяне Ланской в убийстве 9-летней школьницы. Об этом 27 октябрь сообщили в пресс-службе СК России.

Пресс-служба судов Вологодской области Обвиняемая в убийстве Ульяна Ланская

По версии следствия, днем 16 октября 2021 года Ланская, увидев на улице малолетнюю девочку, находящуюся без присмотра взрослых, привела ее к себе в однокомнатную квартиру, где нанесла множественные удары ножом. От полученных телесных повреждений ребенок скончалась на месте происшествия.

«Сотрудниками первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) регионального СУ СК России подозреваемой предъявлено обвинение в совершении убийства, то есть умышленного причинения смерти малолетнему», — говорится в сообщении.

Отметим, ранее обвиняемая была заключена под стражу.