Мельбурн, Австралия, , 09:28 — REGNUM Жители штата Виктория, расположенного на юго-востоке Австралии, не смогут посещать непродовольственные магазины, если они не привиты от COVID-19 двумя дозами вакцины, как только штат достигнет 90-процентного охвата вакцинацией. Об этом 27 октября сообщил телеканал Nine News.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В настоящее время непривитые граждане все еще могут делать покупки в магазинах не первой необходимости. Посещать непродовольственные магазины они смогут еще в течение следующих нескольких недель, но, когда штат достигнет 90-процентного охвата иммунизацией в следующем месяце, такой возможности они лишатся.

Согласно дорожной карте правительства, разработанной местным правительством, 90% населения Виктории будут привиты от COVID-19 двумя дозами вакцины 24 ноября. Сами власти охарактеризовали действующие правила для непривитых лиц «льготным периодом».

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