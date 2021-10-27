Оренбург, 27 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Арбитражный суд Оренбургской области принял в производство иск прокуратуры к Центру архитектуры Оренбуржья и московскому проектному бюро «Атлас». Сумма исковых требований составляет 98 460 925 рублей. Информация опубликована на сайте электронного правосудия.

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Предварительное судебное заседание по делу назначено на 25 ноября. Третьим лицом по делу является министерство архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области.

Директор «Центра развития архитектурной деятельности, деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области» Владимир Андрющенко отметил, что детали дела ему не известны, сообщает портал 56orb.ru.

Стоит отметить в 2020 году сменился учредитель Центра развития архитектуры — вместо минприроды им стало созданное недавно минархитектуры.

Как сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге», московская компания «Атлас» получила 150 млн рублей за разработку ряда документов в интересах минархитектуры Оренбуржья. Чиновники пояснили, что деньги пошли на подготовку дизайн-проектов благоустройства общественных пространств в Соль-Илецке, Бузулуке, Бугуруслане и Новотроицке; также была проведена работа по «комплексному анализу ключевых направлений пространственного развития Оренбургской области до 2025 года»; был подготовлен мастер-план Оренбурга, включающий стратегию развития городской среды, дизайн-код и 3D-платформу, которая так и не появилась в открытом доступе.

Общий доход компании «Атлас» за 2020 год составил около 300 млн рублей. Половину всей своей выручки компания получила именно благодаря работе в Оренбургской области, делает вывод СМИ.

Информресурс также обратил внимание на то, что Центр развития архитектурной деятельности за год из областного бюджета получил 160 млн рублей, из которых 150 млн перечислил «Атласу» без проведения торгов.