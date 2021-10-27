27 октября 2021 | Время чтения 7 мин

Документальная хроника: вспоминают участники и свидетели строительства в 1941—1942 годах в Чувашии Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода

Подвиг в тылу. Оборонительные рубежи: Сурский и Казанский, , 10:21 — REGNUM ИА REGNUM продолжает публикацию воспоминаний участников строительства в 1941—1942 годах Сурского и Казанского оборонительных рубежей из сборника «Строители безмолвных рубежей"*. Он составлен по итогам встреч школьников Чебоксар со строителями, которых тогда ещё называли «бойцами». В сборник вошли рассказы 100 участников, представляем фрагменты из рассказов ещё семи героев.

28 октября 2020 года. Ибресинский район Чувашии. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей Cap.ru

«Страшно стало всем»

Мария Михайловна Зотова (1909 год рождения) из Алатырского района после ухода мужа на фронт осталась с пятью детьми.

«С октября 1941 года из села Атрать стали забирать трудоспособных мужчин и женщин на строительные работы в район Шумерли. Говорили, что это для обороны от фашистов. Страшно тогда стало всем. Враг мог подойти прямо к дому», — приводятся слова ветерана.

В 1941 году она вместе с десятью женщинами и подросткам из родного села отправилась на строительство укрепительных сооружений в Вурнарский район. По её словам, «недовольных или возмущающихся не было». Их привезли в товарном вагоне, где на месте строительства рубежей они валили лес, а жили в засыпушках:

«Люди мёрзли. От непосильного труда болели руки и ноги. Ночевали там же, в лесу, в дощатых бараках, которые защищали лишь от ветра, но не от холода. Питание было очень скудным, в основном крупяные каши и хлеб. Некоторым родные привозили продукты из дома. Мне рассчитывать было не на кого. Дома лишь пятеро детей да бабушка. Заготовленные брёвна на лошадях вывозились с места заготовок в Шумерлю. Несколько раз я сопровождала конные подводы с лесом до берега Суры. Я удивилась, когда увидела, как много людей копали рвы, строили укрепления», — вспоминает Мария Михайловна.

Сборник воспоминаний участников строительства оборонительных рубежей в Чувашии Cap.ru

Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 64 города Чебоксары Владиславом Кашиным (руководитель — Е. В. Матюхина).

«Непроходимая преграда»

Васса Кирилловна Ивантаева (1928—2006) из Красночетайского района копала рубеж в 15 км от дома — у деревни Красный Яр вдоль Суры.

«За работу получали норму хлеба. Вспоминала, как по возвращении с работ ей навстречу бежала младшая сестрёнка Нина, которая радовалась куску того самого хлеба… Помню из рассказов, что во время строительства стоял жуткий холод. Труженики становились в три ряда. Нижний ряд кидал мёрзлую землю тем, кто стоял выше, те, в свою очередь, кидали землю тем, кто был ещё выше. Таким образом строилась непроходимая преграда для врага», — вспоминает сын Дмитрий Петрович.

28 октября 2020 года. Ибресинский район Чувашии. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей Cap.ru

Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 39 города Чебоксары Михаилом Авдеевым (руководитель — Е. Д. Авдеева).

Для печек сломали церковную колокольню

Геннадий Ильич Исаев (1925 год рождения) из Марпосадского района копал окопы у деревни Кожмары.

«Мы только копали. Дзоты строили приезжие. Лес возили из Марпосадского лесничества, вырубили ещё Больше-Тимерчевскую рощу. Видимо, для строительства печек в дзотах сломали колокольню Покровской церкви», — вспоминает Геннадий Ильич.

Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 33 города Чебоксары Яной Валиевой (руководители — И. А. Диарова, Т. Э. Афанасьева).

«Промокали до нитки»

Александра Петровна Капитончева (1925 года рождения) из Алатырского района вспоминает, как в ноябре 1941 года односельчан собрали в конторе и «объяснили, что нам поручает партия приступить к строительству» оборонительных рубежей, пояснив, что это «очень ответственное дело, что тунеядцы будут наказаны».

«Рано утром собирались у дома старшего и шли на работу. А чтобы идти было не страшно, начинали петь песни. Песен я знаю много, с ними и работается легче, и настроение всегда поднимается», — вспоминает Александра Петровна.

28 октября 2020 года. Ибресинский район Чувашии. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей Cap.ru

28 октября 2020 года. Ибресинский район Чувашии. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей Cap.ru

Она рассказывает, что они вместе с другими строителями «делали отвесным, крутым» правый берег Суры, чтобы «танки не могли подняться на берег»:

«От мозолей руки сильно болели. На работе нас не кормили, еду давали только тем, кто был под охраной. Но кто были эти люди, мы не знаем. Одно говорили, что это пленные, другие — осуждённые. Мы с собой брали картошку в мундире, лепёшки из заварихи (обдирная, заболтанная на воде мука) с добавлением травы вместо хлеба, иногда солёные огурцы. Ели мало, экономили, потому что этот паёк был рассчитан на целый день. Во время дождя и снега промокали до нитки, отогревались и сушились у костров».

Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 38 города Чебоксары Полиной Серебряковой (руководитель — Е. Н. Елизарова).

«Некоторые девочки заболевали, умирали»

Ульяна Ивановна Карягина (Гаврилова) из Батыревского района (1915 — 2009) рассказывала, что их повезли на Суру на санях в Алатырский район. По её словам, работы шли под руководством «трёх солдат»:

«Земля была очень твёрдая, её с большим трудом долбили ломом. Кусочки земли были небольшие, с пятикопеечную монету, закидывали их лопатами на носилки или поднимали наверх в корзинах. Окопы-траншеи должны были быть строго до двух метров глубиной (надо было рыть 1,5 м, а ещё 0,5 м на холме). У моей сестры Настьук рост был ровно 1,5 м. По её росту мы проверяли глубину окопа. Она бегала по окопу, если её головы не было видно, то считали, что глубина нормальная».

Ульяна Ивановна также вспоминала, что «многие не выдерживали холода и голода»:

«Некоторые девочки заболевали, умирали. Вернулись домой обессиленные, больные и вшивые. Ведь мы там ни разу в бане не мылись».

Фрагмент из материала, собранного учениками школы № 53 города Чебоксары Дмитрием и Еленой Степановыми (руководитель — Н. Г. Степанова).

28 октября 2020 года. Ибресинский район Чувашии. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей Cap.ru

«Женщины мгновенно постарели, поседели»

Александра Ивановна Кириллова (1928—2010) из Урмарского района рассказывала дочери, что, когда объявили о начале войны и мужчины ушли на фронт, «женщины мгновенно постарели, у многих волосы поседели». И стало «ещё страшнее», когда в деревню стали приходить похоронки.

Когда оставшихся в деревнях стали направлять на строительство оборонительных рубежей, то жители «стали опасаться»: «Неужто немец так близко подойдёт?»

На строительство окопов ушла её мать, а когда вернулась ненадолго, то младшие дети её «сначала не признали»:

«Её руки огрубели, почернели от земли, покрылись кровавыми мозолями, лицо почернело».

На кратковременный период мать отправила свою старшую 13-летнюю дочь Александру, попросив говорить всем, что ей 17 лет.

«Шура стала неучтённым тружеником на строительстве Казанского обвода… На строительстве было очень много женщин: молодые и в возрасте, были беременные».

Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 64 города Чебоксары Ольгой Батановой (руководитель — Е. В. Кальцанова).

28 октября 2020 года. Ибресинский район Чувашии. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей Cap.ru

Разделили на бригады по 50 человек

Анна Николаевна Кириллова (1925—1989) из Моргаушского района вспоминала, на строительстве оборонительных рубежей участников разделяли в рабочие бригады по 50 человек каждая:

«Распорядок дня обычно был таким: в 5 утра — общий подъём, завтрак и распределение по участкам работы, в 12 — обед и прослушивание политической информации. И опять работа по участкам до поздней ночи, ужин они готовили себе сами».

Фрагмент из материала, собранного ученицей лицея № 4 города Чебоксары Натальей Илакиной (руководитель — М. А. Зыков).

*«Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.

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