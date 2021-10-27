Варшава, 27 октября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Польши выпустило коммюнике в связи с военным переворотом, произошедшим в Судане 25 октября. Оно было обнародовано пресс-службой ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Польша с глубоким сожалением и беспокойством следит за сообщениями о событиях в Республике Судан, которые могут погубить достижения мирной трансформации. Призываем воздержаться от применения силы и вернуться к соблюдению прав человека и основных свобод», — говорится в коммюнике.

Напомним, ранее суданская армия совершила государственный переворот, отправив под домашний арест премьер-министра страны Абдаллы Хамдока и ведущих политиков. Путч вызвал массовые демонстрации протеста, во время которых семь человек погибли, а 140 получили ранения.

Переворот осудили многие государства, в том числе США, которые приостановили помощь для Судана в размере 700 миллионов долларов.

Возглавивший генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в телевизионном выступлении объявил о роспуске гражданско-военного Суверенного совета и руководимого арестованным Хамдоком правительства, а также о введении в стране военного положения. При этом пообещал проведение в 2023 году всеобщих выборов и передачу власти избранному гражданскому правительству.