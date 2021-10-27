Екатеринбург, , 09:20 — REGNUM В Свердловской области растёт число заболевших ОРВИ. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева.

ОРВИ

Ponchikov.net

За неделю с 18 по 24 октября в регионе выявили 46 990 случаев ОРВИ, что на 1,17% больше показателя прошлой недели. Около половины заразившихся зафиксировали в Екатеринбурге.

Кроме того, в области растёт число заболевших внебольничной пневмонией. Особенно это заметно в столице региона. Здесь уровень заболеваемости увеличился на 15% по сравнению с предыдущей неделей.

В условиях роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 врачи работают на износ. Они делают все возможное, чтобы пациенты оправились от болезни.

Областное Управление Роспотребнадзора призывает граждан вакцинироваться от гриппа и коронавируса.

Сотрудники ведомства просят свердловчан соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а при появлении признаков заболевания обращаться за медицинской помощью.