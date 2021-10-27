Киев, 27 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 22 574 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 27 октября сообщает украинский минздрав.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

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«За сутки 26 октября на Украине зафиксировано 22 574 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 1532, медработников — 399)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 825 733.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 692 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 65 628.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 401 705 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 14 154 508 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 19 120 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.