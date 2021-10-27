Рустави, Грузия, 27 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Группа врачей, собранная для контроля состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, не взывает доверия у его сторонников. Об этом заявил журналистам адвокат экс-президента, глава телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия после визита в тюрьму в Рустави.

Иван Шилов ИА REGNUM Ника Гварамия

Он отметил, что существующая группа медиков не присоединилась к призывам перевести Саакашвили в частный медцентр. Также в неё включили министра юстиции Рати Брегадзе.

«Эти люди уже заранее приняли решение. Они даже не скрывают этого. Совершенно непонятно, чему служат обсуждения в формате консилиума, когда ни одну рекомендацию врача пенитенциарное учреждение не принимает к сведению», — сказал Гварамия.

Глава телеканала призвал центр реабилитации жертв пыток «Эмпатия» собрать альтернативный консилиум для изучения состояния здоровья Саакашвили. Если эту группу не пустят к нему, то адвокаты это укажут в иске к правительству Грузии, который готовится для подачи в Европейский суд по правам человека.

Напомним, Саакашвили прибыл Грузию перед первым туром выборов в органы самоуправления. Его задержали в Тбилиси 1 октября. Экс-президент объявил голодовку и заявил, что его освобождение зависит от победы оппозиции во втором туре выборов, который пройдёт 30 октября. Арест Саакашвили даёт повод для его сторонников постоянно проводить акции протеста и обвинять власти в «политическом преследовании» экс-президента.