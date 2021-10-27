Сеул, 27 октября 2021, 09:16 — REGNUM В сентябре 2021 года по Южной Корее мигрировали 566 тыс. человек, что на 8,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.
Согласно опубликованным данным, показатель продолжает падать на протяжении девяти месяцев подряд.
Самый большой отток населения наблюдался в Сеуле (8119 человек), провинции Кёнсан-Намдо (2567 человек), провинции Чолла-Намдо (2078 человек). А чистый приток населения — в провинции Кёнгидо (10 251 человек), городах Инчхон (3231 человек) и Сэджон (1045 человек).
Эксперты отмечают, что внутренняя миграция населения продолжает сокращаться из-за старения общества и сокращения числа сделок купли-продажи недвижимости.
Количество мигрантов на 100 человек в стране оказалось 13,4%, что на 1,3% меньше по сравнению с сентябрем 2020 года.