Сеул, 27 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года по Южной Корее мигрировали 566 тыс. человек, что на 8,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Michael Sean Gallaghe В Южной Корее

Согласно опубликованным данным, показатель продолжает падать на протяжении девяти месяцев подряд.

Самый большой отток населения наблюдался в Сеуле (8119 человек), провинции Кёнсан-Намдо (2567 человек), провинции Чолла-Намдо (2078 человек). А чистый приток населения — в провинции Кёнгидо (10 251 человек), городах Инчхон (3231 человек) и Сэджон (1045 человек).

Эксперты отмечают, что внутренняя миграция населения продолжает сокращаться из-за старения общества и сокращения числа сделок купли-продажи недвижимости.

Количество мигрантов на 100 человек в стране оказалось 13,4%, что на 1,3% меньше по сравнению с сентябрем 2020 года.