Нью-Дели, , 09:13 — REGNUM Действующего офицера ВМС Индии, двух бывших военнослужащих, а также двух гражданских лиц, подозреваемых в причастности к предполагаемой утечке секретной информации о будущей модернизации дизель-электрических подводных лодок класса «Кило» российской постройки, арестовала индийская контрразведка. Об этом 27 октября сообщает газета Times of India.

Шпион

«Аресты офицера ВМС и еще четырех человек были предприняты на основе информации спецслужб об утечке секретной информации о модернизации субмарин «Кило» российской постройки. Подозреваемые в этом, вероятно, за взятки передавали сведения компаниям, которые ведут конкурентную борьбу за получение тендера», — приводит газета заявление ВМС Индии.

Также отмечается, что индийское Центральное бюро расследований провело обыски в Нью-Дели, Мумбаи, Хайдарабаде и еще в более чем 15 городах и организациях, которые связаны с предстоящей модернизацией указанных субмарин.

Кроме того, указывается, что индийские ВМС ведут собственное внутреннее расследование произошедшего для того, чтобы такое повторилось его в дальнейшем и в ходе этого не исключены новые аресты.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября секретные документы, касающиеся ситуации в Северной Корее, были найдены при обыске у офицера бундесвера.