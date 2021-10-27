Саратов, 27 октября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Саратове двоих сотрудников микрофинансовой организации подозревают в хищении денежных средств. Обвиняемые заключены под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Микрофинансовая организация

Руководитель одной из микрокредитных организаций от неустановленных сообщников получал персональные данные граждан. Через соответствующее программное обеспечение он оформлял кредитные карты одного из крупных банков, которые в дальнейшем обналичивались злоумышленниками. На ничего не подозревающих жителей оформляли кредиты на сумму до 120 тыс. рублей. Полицейские установили одного из сообщников руководителя организации. В ходе обысков было изъято свыше 100 кредитных карт и 300 заявлений на выдачу кредитов, подготовленных от жителей.

Следственные органы возбудили пять уголовных дел по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Устанавливаются все участники незаконной деятельности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, специалисты по кибербезопасности зафиксировали новый способ мошенничества с оформлением микрокредитов с помощью массовой СМС-рассылки. На телефон жертвы мошенника практически одновременно приходит до 200 СМС с кодами о регистрации. Мошенники связываются с потенциальной жертвой и от имени специалистов различных организаций просят человека переслать скриншоты (снимки экрана смартфона) с СМС-кодами.

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