Москва, 27 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Дарья Драй ИА REGNUM «Динамо»

В составе «Динамо» шайбы забросили нападающие Эрик О'Делл, Станислав Галиев, защитник Вячеслав Войнов и форвард Вадим Шипачёв. У «Локомотива» точным броском отметился нападающий Денис Алексеев.

На сегодняшний день «Динамо» занимает третье место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 30 очков. «Локомотив» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 25 очками.

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