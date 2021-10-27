Якутск, 27 октября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Якутии ждут вылета пассажиры десяти рейсов — из Якутска в Тикси, Удачный, Усть-Неру, Полярный, Черский и Чокурдах, а также из Среднеколымска в Певек. Задержку в пресс-службе авиакомпании «Якутия» объяснили ремонтом самолёта Bombardier, написал 27 октября телеграм-канал Балабкина Brief.

Johannes Самолёт Boeing 737 авиакомпании «Якутия»

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Воздушное судно неисправно с тех пор, как совершило экстренную посадку в Среднеколымске из-за падения давления масла в двигателе. По данным онлайн-табло аэропорта Якутска, часть рейсов АК «Якутия» будут совершены 27 октября, четыре задержаны до 28 октября, ещё один — до 29 октября. Вылет в Тикси вообще отменён.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября самолёт авиакомпании «Якутия», летевший в Певек, экстренно сел в Среднеколымске. Причиной аварийной посадки стала неисправность одного из двигателей.