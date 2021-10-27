Бакчарский район, Томская область, 27 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Томской области следователи займутся расследованием инцидента с избиением 17-летней девушкой своего отчима. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По данным ведомства, ночью 25 октября в отдел полиции по Бакчарскому району поступило сообщение о причинении телесных повреждений мужчине 1979 года рождения несовершеннолетней девушкой.

«Руководством Шегарского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области прокурору направлено ходатайство о передаче материалов из отдела полиции в следственные органы СК России», — добавили в управлении.