17-летнюю девушку в Томской области заподозрили в избиении отчима
Бакчарский район, Томская область, 27 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Томской области следователи займутся расследованием инцидента с избиением 17-летней девушкой своего отчима. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
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Сотрудник СКР
По данным ведомства, ночью 25 октября в отдел полиции по Бакчарскому району поступило сообщение о причинении телесных повреждений мужчине 1979 года рождения несовершеннолетней девушкой.
«Руководством Шегарского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области прокурору направлено ходатайство о передаче материалов из отдела полиции в следственные органы СК России», — добавили в управлении.