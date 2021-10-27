Москва, 27 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Московский «Спартак» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Дарья Антонова ИА REGNUM ХК «Спартак»

В составе «Спартака» хет-трик оформил нападающий Сергей Широков. Ещё по шайбе забросили нападающие Джейк Виртанен и Семён Ручкин.

У «Торпедо» точными бросками отметились форвард Дамир Жафяров и защитники Зият Пайгин и Теодор Леннстрём.

На сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 26 очков. «Торпедо» идёт на девятом месте в Западной конференции с 23 очками.

Читайте также: «Металлург» одержал победу над «Трактором» в матче лидеров КХЛ