Иерусалим, , 09:02 — REGNUM Инициативу министра туризма Израиля Йоэля Развозова начать допускать в страну с 15 ноября туристов, прошедших вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V», одобрили израильские власти. Об этом 27 октября сообщил источник в правительстве страны, слова которого приводит ТАСС.

Вакцина «Спутник V» Sevdz.ru

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«В ходе совещания под руководством премьер-министра (Израиля) Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной «Спутник V», — сказал он.

При этом источник подчеркнул, что такое решение также должно утвердить правительство Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в ходе состоявшихся на минувшей неделе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом стороны среди прочего обсуждали ситуацию с пандемией коронавируса.