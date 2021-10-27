Джакарта, 27 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Министерство торговли Индонезии способствовало подписанию меморандума о взаимопонимании между индонезийскими бизнесменами и торговыми партнерами из Мексики на сумму $98 тысяч, сообщает Antara.

(сс) Prayitno Индонезия

Меморандум о взаимопонимании будет способствовать восстановлению экономики как в Индонезии, так и в Мексике.

Всех участников бизнеса призвали продолжать вносить свой вклад в восстановление мировой торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто получил награду от правительства Австралии.