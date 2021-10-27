Челябинск, , 08:59 — REGNUM Студенты челябинского медуниверситета помогут врачам во время нерабочих дней. Об этом сообщили журналистам в правительстве области.

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По данным Накануне.Ru, речь идёт о тех, кто обучается на старших курсах. Младшекурсники будут учиться дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, студенты Челябинского госуниверситета тоже будут учиться удалённо. А студентам Южно-Уральского предоставят возможности для самостоятельного обучения.