Вашингтон, 27 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. У России и Ирана не осталось «причин опасаться США» после того, как американским президентом стал Джо Байден. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США республиканец Боб Гуд, сообщает 27 октября RT.

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Выступая в конгрессе, Гуд раскритиковал команду Байдена, в том числе — за внешнюю политику. В числе прочего он заявил, что ситуация в энергетике вынуждает Вашингтон зависеть от снабжения из «враждебных иностранных государств».

«Китай бряцает оружием, испытывая ракеты. В Афганистане фиаско. У Северной Кореи, Ирана и России определённо нет причин опасаться нас при действующем президенте», — подчеркнул Гуд.

По словам политолога-американиста Малека Дудакова, такое заявление республиканца, то есть политического противника Байдена, не должно восприниматься в России как должное. Администрация Байдена не проводит по отношению к РФ дружелюбную политику, более того, республиканцы будут усиливать давление, направленное на ещё большее ужесточение антироссийской политики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что превзошёл своего предшественника, бывшего президента Дональда Трампа, в развитии экономики страны и борьбе с коронавирусом.

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