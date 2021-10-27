Сухум, , 08:58 — REGNUM 121 новый случай заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 26 октября в ходе 555 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 271 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 63 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 31 045 носителей SARS-CoV-2. Из них 26 512 победили инфекцию, в том числе 199 — за последние сутки. За всё время 448 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались. За последние сутки умер один человек.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 202 носителя SARS-CoV-2 в результате 683 исследований. Были зафиксированы пять случаев смерти пациентов с COVID-19.