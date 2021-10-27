Абакан, , 08:57 — REGNUM В Хакасии инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности вандалов, повредивших вазон на мемориале сотрудникам органов внутренних дел — участникам Великой Отечественной войны в Абакане. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Вандалы повредили памятник в Абакане МВД Хакасии

Инцидент произошёл вечером 22 октября. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, вазон повредили две девушки. Как оказалось, это были школьницы 13 и 14 лет.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. С девочками и их родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.

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