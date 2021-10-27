Магнитогорск, Челябинская область, , 08:57 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

«Арена Металлург» Alexmagnitog

В составе «Металлурга» шайбы забросили нападающие Брендан Лайпсик, Джош Карри и Павел Акользин. У «Трактора» точными бросками отметились форварды Лукаш Седлак и Владимир Ткачёв.

На сегодняшний день «Металлург» занимает первое место в КХЛ, на счету команды 40 очков. «Трактор» идёт на втором месте с 36 очками.

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